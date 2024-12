Griezmann show, poker Atletico al Siviglia: vincono Bilbao e Real Sociedad

L'Atletico Madrid vola in casa contro il Siviglia e cala il poker in extremis grazie anche alla doppietta di Griezmann. Nel 4-3 finale, Colchoneros in gol anche con de Paul e Lino mentre per gli ospiti hanno timbrato Lukebakio, Romero e Sanchez. Termina in parità, 2-2, il match Osasuna-Alaves. Subito avanti gli ospiti con la rete di Kike Garcia. Nella ripresa i padroni di casa ribaltano tutto con i gol di Ante Budimir e di Ruben Garcia. Infine, nuovamente Kike Garcia ristabilisce la parità con il sigillo del definitivo 2-2.