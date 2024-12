Real, sorpasso fallito: 3-3 in casa del Rayo. Vincono Maiorca e Siviglia

Pari a reti bianche tra Espanyol e Osasuna nella diciassettesima giornata della Liga. Con questo pari la formazione di casa allenata da Manolo Gonzalez si porta a 14 punti in classifica, mentre la squadra guidata da Vicente Moreno sale a quota 25. Vittoria casalinga del Maiorca per 2-1 sul Girona (padroni di casa in 10 dal 32' per il cartellino rosso a Muriqi). A segno van de Beek per gli ospiti poi la doppietta di Larin al 20' e al 51'. Il Siviglia invece supera 1-0 il Celta Vigo (decide la rete di Bueno al 65') e sale a 22 punti scavalcando proprio il Celta, che resta a 21.