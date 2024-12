Barcellona ko in casa, l'Atletico Madrid approfitta: vetta agganciata

BARCELLONA (SPAGNA) - Crisi nera per il Barcellona : nel posticipo della 17ª giornata di Liga i blaugrana cadono in casa contro il Leganes . Per la formazione di Hansi Flick una sola vittoria nelle ultime sei gare di campionato e vetta condivisa ora con l'Atletico Madrid. Prima del match Lamine Yamal mostra ai propri tifosi il trofeo del Golden Boy, ma non appena la palla inizia a rotolare pronti-via e dopo appena 4 giri di lancette gli ospiti passano in vantaggio: Oscar Rodriguez batte un calcio d'angolo pescando Sergio Gonzalez Poirrier che riesce a staccare e impattare di testa mandando il pallone sotto la traversa. Gli azulgrana ci provano in tutti i modi (80% di possesso palla e 18 tiri) ma non riescono a sfondare il muro eretto dal Leganes.

Classifica Liga

Atletico Madrid inarrestabile, impresa Betis in casa del Villarreal

Vola invece l'Atletico Madrid che al Wanda Metropolitano batte 1-0 il Getafe e centra la sesta vittoria consecutiva in campionato scavalcando in classifica i rivali cittadini del Real e agganciando proprio il Barcellona in vetta. Prima del fischio d'inizio giro di campo in moto per Jorge Martin che, con tanto di maglia dei Colchoneros con il numero 1, festeggia il successo in Moto GP. Tornando alla partita, a regalare i tre punti ai biancorossi di Simeone è Sorloth che, entrato a inizio ripresa al posto di Samuel Lino, svetta più in alto di tutti per raccogliere il cross dell'ex Udinese Molina e firmare il suo settimo sigillo in questa Liga.

Impresa, invece, del Betis, che nonostante l'inferiorità numerica vince 2-1 sul campo del Villarreal. All'Estadio de la Ceramica, la formazione di Manuel Pellegrini passa avanti al 32' con la rete di Vitor Roque. Due minuti dopo rosso per Avila e ospiti con un uomo in meno per oltre un tempo. Il Sottomarino Giallo non ne approfittano e al 2' della ripresa Lo Celso porta a due i gol di vantaggio del Betis. Poco dopo Baena accorcia le distanze ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio. Doppio pareggio nelle altre due gare: 0-0 tra Real Sociedad e Las Palmas e 1-1 tra Alaves e Athletic Bilbao, con Joan Jordan che risponde al momentaneo vantaggio ospite siglato Unai Gomez.