Yamal infortunato: le condizioni del gioiello del Barcellona, quanto resterà fuori

BARCELLONA (Spagna) - Ultima giornata de LaLiga da dimenticare per il Barcellona capolista: sconfitto in casa dal Leganes 1-0, con Atletico e Real Madrid (una gara in meno per entrambe) che preparano il sorpasso, con il Golden Boy 2024 Lamine Yamal infortunato.

La giovane stella spagnola è stata costretta a lasciare la partita al 75' per un infortunio alla caviglia e gli esami hanno evidenziato una lesione di grado 1 al legamento intertibio-peroneale anteriore: lo stop è per tre o quattro settimane e quindi salterà lo scontro diretto di sabato contro i Colchoneros.