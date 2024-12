Szczesny a sorpresa: "Zero minuti col Barcellona? Se io fossi Flick..."

"Non nascondo che se fossi io l'allenatore, avrei giocato lo stesso numero di partite giocate finora. E' difficile per me essere frustrato per questa situazione perché sono d'accordo al 100%". Wojciech Szczesny è ancora in attesa di debuttare col Barcellona ma non se la sente di criticare Hansi Flick, che ha continuato a schierare Inaki Pena nonostante l'ingaggio del 34enne portiere polacco dopo il grave infortunio di Ter Stegen. Szczesny, fra l'altro, aveva deciso di ritirarsi risolvendo il contratto con la Juve, poi davanti alla chiamata del Barça a inizio ottobre non ha saputo resistere ma fin qui ha fatto solo panchina: “Quando le cose non andavano bene e i media cercavano di fare pressione su Flick perché giocassi io, sono stato il primo a dire che bisognava avere fiducia in Inaki. Oggi ho un'altra prospettiva: mi ero ritirato, per cui guardo la situazione in modo oggettivo e senza egoismo. Per questo non mi sento frustrato. Non so quando debutterò, al mio arrivo dissi che dovevo prima recuperare la condizione atletica e oggi mi sento pronto per giocare, sia fisicamente che mentalmente".