Barcellona-Atletico Madrid: i timori di Flick e l'ossessione di Simeone

BARCELLONA- Negli ultimi 14 anni, Diego Pablo Simeone è diventato l’allenatore più importante della storia dell’Atlético Madrid. Il Cholo ha superato un mostro sacro del club colchonero come Luis Aragonés sia per numero di incontri che di titoli, diventando una leggenda non solo della società rojiblanca, ma del calcio spagnolo in generale. Dopo quasi tre lustri di onorato servizio per il club con il quale, quando vestiva ancora in maglietta e pantaloncini, ha vinto un Doblete (Liga e Copa del Rey), al tecnico argentino non resta che sfatare soltanto due tabù. Il primo è legato alla Champions League: sebbene, dal suo arrivo, l’Atlético abbia disputato tutte le edizioni della massima competizione continentale, i materassai non sono ancora riusciti a conquistare il trofeo più ambito, perdendo due finali tra il 2014 e il 2016 contro l’odiato Real Madrid. Il secondo, in campionato, riguarda il suo prossimo rivale, quel Barcellona che non è mai riuscito a battere in Catalogna: «È evidente che non ho ancora trovato la chiave giusta», ha ammesso Simeone alla vigilia del big match che vedrà impegnata la sua squadra, reduce da 11 vittorie consecutive, a Montjuic contro la stessa rivale con cui condivide (con una partita in meno) la vetta della classifica della Liga con un punto di vantaggio sul Real Madrid impegnato, domani, contro il Siviglia e che potrebbe, così, approfittare di un eventuale pareggio tra blaugrana e colchoneros per balzare in testa. Una super sfida alla quale, però, non prenderà parte il fiammante Golden boy, Lamine Yamal, costretto a rimanere ai box a causa della lesione alla caviglia: «Dobbiamo accettare che è infortunato e che, quindi, non potrà esserci. Giocherà qualcun altro. Abbiamo diverse opzioni e non abbiamo ancora preso una decisione», ha assicurato Hansi Flick.