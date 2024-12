Ancelotti: "Mbappé, adattamento finito. Questo il momento più triste del Real"

Il Real Madrid torna a casa dopo una serie di trasferte. Affronterà il Siviglia tra le mura amiche del Santiago Bernabeu, in un incontro che vale molto per i Blancos. Nell'ultima parte dell'anno che volge al termine i ragazzi di Carlo Ancelotti hanno incontrato non poche difficoltà, tra numerosi infortuni e un equilibrio tattico difficile da trovare. Ma il tecnico italiano non è lasciato travolgere dalle tante critiche che sono piovute sul suo operato e tira dritto verso la prossima partita, tirando le somme di un anno "fastastico e indimenticabile". Ma su Mbappé...