Atletico Madrid clamoroso: Simeone beffa il Barcellona al 96' e domina la Liga

BARCELLONA (Spagna) - Scontro al vertice nel sabato della 18ª giornata de LaLiga tra Barcellona ed Atletico Madrid con la squadra di Simeone che vince 2-1 all'ultimo minuto in match dove è stata dominata lungo i 90'. Azulgrana sono i primi ad andare a segno grazie alla pazzesca rete di Pedri al 30': lo spagnolo riceve palla sulla fascia destra altezza tre quarti, parte palla al piede, entra in area, chiude il traingolo con Gavi e segna l'1-0. Ad inizio ripresa gran parata di Oblak su Lopez che evita il 2-0 catalano ed al 60' i Colchoneros riprendono la partita: rimpallo enro l'are, sfera che esce e destro perfetto nell'angolino da fuori area dell'ex Udinese De Paul per l'1-1. Quando tutto a presagir ad un pareggio ecco il colpo di scena, gol al 96' dell'Atletico! Contropiede fulmineo, assist perfetto di Molina con Sorloth che da pochi passi non sbaglia un gol che vale il primo posto in classifica per Simeone (41 punti) a +3 sul Barça in attesa del Real Madrid (ora a -4 ma in campo domenica contro il Siviglia) Le statistiche della partita sono un amaoro boccone per la squadra di Flick: 62% possesso palla, 19 tiri di cui 7 nello specchio contro i 5 di cui 4 in porta per 2 gol degli avversari.