Real brutal, quattro gol al Siviglia e Ancelotti punta Simeone in vetta

Il Real Madrid cala il poker in casa al Siviglia vincendo la sfida del Santiago Bernabeu per 4-2. In classifica, le Merengues scavalcano il Barcellona, sconfitto ieri in casa dall'Atletico Madrid, e si portano proprio ad un punto dai Colchoneros di Simeone. Per i Blancos apre le danze il solito Mbappè al minuto 10: al 20° arriva il raddoppio con Valverde. Gara archiviata già nel primo tempo dopo il 3-0 firmato da Rodrygo. Il Siviglia prova a reagire con Romero che dimezza le distanze. Nella ripresa c'è gloria anche per Brahim Diaz che firma la rete del 4-1. All'86 il Siviglia mette ancora la testa di fuori e con Lukebakio va a segno per il definitivo 4-2. In classifica la squadra allenata da Garcia Pimienta resta ancorata al 12esimo posto a quota 22 punti.