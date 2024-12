Endrick, dramma di Natale: ucciso un familiare a colpi di pistola

Grave lutto per Endrick: è morto Maurício Nunes Gonçalves, cognato 38enne della sorella maggiore. La sua morte è avvenuta il 25 dicembre, proprio il giorno di Natale, per una sparatoria in un locale di Brasilia. L'uomo, familiare del calciatore del Real Madrid, è stato ucciso con diversi colpi di pistola alla testa. I sopralluoghi sono ancora in corso ma, come riportano i media brasiliani, dalle prime testimonianze sembra che non sia scoppiata una particolare discussione tra la vittima e l'assassino ma che siano stati otto gli spari in totale.