Imbarazzo Barcellona! Dani Olmo non è più in rosa: cosa succede

La notizia che arriva dalla Spagna ha del clamoroso: Dani Olmo non è più un calciatore del Barcellona . Uno degli acquisti più ricercati e costosi dei catalani nella finestra estiva di calciomercato non è più iscritto in Liga come un calciatore blaugrana. Stesso discorso anche per Pau Victor . L'ultimo tentativo di non incappare in questo triste e complicato epilogo è naufragato negli ultimi giorni di dicembre. I vertici del club spagnolo hanno chiesto una nuova licenza alla Federcalcio, ma la strada è decisamente in salita. Come si è arrivati a questa paradossale vicenda ? Facciamo un passio indietro, alla scorsa estate.

Barcellona, Olmo e Victor via a zero? La situazione

Finisce l'Europeo che ha visto la Spagna protagonista e vittoriosa, con lei anche un ispiratissimo Dani Olmo. Il Barcellona non si fa trovare impreparato e mette in piedi un affare con il Lipsia, padrone del cartellino, da 60 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore. Così arriva alla corte blaugrana e, contestualmente, dal Girona fa lo stesso tragitto anche Pau Victor. E qui iniziano i primi problemi. I due, a causa degli stipendi che eccedono i limiti salariali imposti dalla Federazione, non possono essere tesserati. La società catalana, tramite un espediente e sfruttando il lungo infortunio in cui è incappato Christensen, riesce a iscrivere i giocatori quando si era già alla terza giornata di campionato, ma solo fino al 31 dicembre. Un modo, quindi, per prendere tempo e trovare nuova liquidità e una soluzione definitiva.

Ne nasce un lungo tira e molla, con il presidente Laporta che le tenta tutte, anche cercando di far istruire un processo contro La Liga sulla gestione del Fair Play Finanziario. Tutti tentativi a vuoto. Si apre il nuovo anno, scadono i termini e i due sono senza contratto e praticamente liberi a zero. Se non si riuscisse a trovare una soluzione veloce, il rischio, per il Barcellona, è di vederli firmare con altri club, avendo pagato però già i cartellini alle rispettive ex squadre. Un pasticcio clamoroso. Non un buon inizio di 2025.