Dani Olmo, Barcellona disperato: ore contate, poi sarà asta tra le big d'Europa!

Continuano le riunioni nella speranza di sciogliere un nodo parecchio ingarbugliato. Dani Olmo e Pau Victor a oggi non fanno parte del Barcellona, la Liga ha depennato i loro nomi dalla lista dei giocatori azulgrana e l'unica speranza del club è quella di poter dimostrare di avere già incassato le entrate per la vendita, a diverse società arabe, dei posti Vip nel rinnovato Camp Nou per circa 100 milioni di euro, cifra che permetterebbe di iscrivere entrambi i giocatori rispettando i paletti del fair-play finanziario imposti dalla Liga. Oggi vertice dei massimi dirigenti del club azulgrana con in testa il presidente Laporta , quindi il suo vice Rafa Yuste , il direttore sportivo Joan Soler , il tesoriere Ferran Olivé e il direttore finanziario Manel del Río che, secondo quando riportato dal Mundo Deportivo, si sono incontrati per definire i dettagli di un'operazione che potrebbe salvare i due tesseramenti. Intanto, sempre la seconda spagnola, molti grandi club hanno fiutato l'affare.

Dani Olmo: Juve alla finestra

Secondo "AS" in Germania ci pensano il Lipsia (il club che lo ha ceduto al Barça la scorsa estate per 55 milioni), il Bayer di Xabi Alonso e il Bayern Monaco, in Francia il Psg di Luis Enrique, in Inghilterra Liverpool, le due squadre di Manchster (City e United), ma anche Arsenal, Chelsea e Tottenham. In Italia si sono fatti i nomi di Milan, Juventus e Napoli, ma di concreto al momento c'è solo il disperato tentativo del Barcellona di sistemare tutto e restituire Dani Olmo (senza dimenticare l'attaccante Pau Victor) ad Hansi Flick.