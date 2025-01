Il Real non muore mai: rimonta a Valencia, Ancelotti è primo!

VALENCIA (Spagna) - Nel recupero della 12esima giornata della Liga il Real Madrid vince in extremis per 2-1 sul campo del Valencia sempre più ultimo in classifica. Padroni di casa in vantaggio con Duro al 27'. Successivamente, Bellingham fallisce un calcio di rigore mentre all'80' rosso diretto a Vinicius per condotta antisportiva. Sembra finita per la squadra di Ancelotti ma ma ci pensa Modric a 5' dalla fine a rimettere il punteggio in parità e al 96' Bellingham si fa perdonare il rigore sbagliato: sanguinosa palla persa al limite dell'area di Guillamon con il britannico che ne approfitta e con il destro batte Dimitrievski per il 2-1 finale. In classifica il Real Madrid si porta momentaneamente in vetta con 43 punti due in più dell'Atletico, che ha però una gara in meno. Valencia che resta all'ultimo posto con 12 punti insieme al Valladolid in piena zona retrocessione