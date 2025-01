Szczesny, esordio con poker: Barcellona travolgente in Coppa del Re

Il Barcellona non si fa condizionare dal caso Dani Olmo-Pau Victor (entrambi i giocatori non possono essere tesserati) e si qualifica per gli ottavi di Coppa del Re vincendo 4-0 sul campo del modesto Barbastro, squadra di quarta divisione che aveva precedentemente eliminato l'Espanyol. Con l'ex Juve Szczesny finalmente all'esordio fra i pali, i blaugrana sbloccano la partita al 21° con Eric Garcia, poi la doppietta di Lewandowski (31' e 47') e il poker definitivo firmato da Pablo Torre (56') hanno chiuso la gara a favore della formazione di Flick. Negli ottavi di finale, il Barcellona se la vedrà col Pontevedra che ai sedicesimi ha liquidato il Maiorca col punteggio di 3-0.