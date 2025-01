Dani Olmo e Pau Victor non tesserati ma convocati! Il motivo e cosa succede ora

Il Barcellona proprio non vuole arrendersi: nonostante non sia arrivato l'ok per il tesseramento di Dani Olmo e Pau Victor , il club ha deciso di convocarli per la Supercoppa di Spagna , come si nota dalla lista pubblicata sui canali social. Entrambi sono stati chiamati per il quadrangolare che ha lo stesso format di quella italiana. I blaugrana infatti dovranno sfidare in semifinale l'Athletic e in caso di vittoria se la vedranno con la vincente della sfida tra Real Madrid e Maiorca.

Barcelonna, Dani Olmo Pau Victor convocati

I due calciatori risultano a disposizione di Hansi Flick nonostante non sia arrivato ancora l’ok per la loro registrazione da parte della Liga, che dopo la scadenza dello scorso 31 dicembre aveva concesso anche una proroga al Barcellona per cercare di soddisfare i paletti della Salary Cup. Tentativo vano. Come riporta Marca, Laporta è però fiducioso che il CSD, ente politico sotto il Ministero dell'Istruzione, della Formazione Professionale e dello Sport, possa dare una misura precauzionale alla società, dopo i no da parte dei vertici del campionato e della Federazione spagnola. In attesa di una risposta i calciatori si sono allenati e viaggeranno con la squadra. E tra i convocati è presente anche Christensen, che era stato utilizzato come "pedina" per il tesseramento di Dani Olmo lo scorso settembre. Infatti stando all’articolo 77 delle Regole di Bilancio (NEP), in caso di infortunio grave di un calciatore e quindi prolungato, i club possono liberare fino all’80% della massa salariale per iscrivere in lista un altro giocatore. Ed è quello che hanno fatto i blaugrana sostituendo il danese con il trequartista ex Lipsia. Quella concessione è poi scaduta a fine anno, ma ora risultano tutti nella lista dei prossimi giocatori da poter utilizzare per la Supercoppa in Arabia. La telenovela non sembra avere fine.