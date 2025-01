Ancelotti difende Vinicius: “Rosso? Sono stanco, in campo ho sentito…”

“ Vinicius? Siamo molto contenti di lui ”. Questa è stata la secca risposta di Carlo Ancelotti in conferenza stampa in vista della semifinale della Supercoppa di Spagna che il Real Madrid giocherà contro il Maiorca. L'allenatore italiano ha poi difeso nuovamente l'attaccante, colpevole di aver subito un rosso diretto per reazione nell'ultimo match di Liga contro il Valencia . Il brasiliano ha rimediato due giornate di squalifica e salterà le sfide di campionato contro Las Palmas e Valladolid: " Sono stanco degli insulti che subisce ogni partita " . Poi il tecnico ha approfondito l'argomento in conferenza stampa

Ancelotti difende Vinicius: la conferenza stampa

"Quando si parla della provocazione di Vinicius, l'attenzione è distolta dagli insulti che riceve". Una difesa con le unghie e con i denti del suo giocatore contro le due giornate di squalifica: “Non è giusta. Sia io che lui sentiamo cosa succede sul campo. Continuo a dire che è difficile essere Vinicius. La sanzione non è corretta". Non ha voluto invece entrare nell'altro tema caldo della Supercoppa: "Non voglio parlare dell'argomento Olmo e Pau Víctor". Poi ha spostato l'attenzione sul possibile rientro di Alaba dopo la rottura del legamento crociato: "Siamo molto vicini a rivederlo". Ancelotti ha poi presentato la sfida contro il Maiorca valida per la semifinale di Supercoppa di Spagna: "Conosciamo molto bene il nostro rivale e loro conoscono noi. Sarà molto competitivo, ci è costato molto in campionato (1-1 in Liga). Hanno buone caratteristiche e possono farcela contro di noi. Abbiamo molto rispetto per la loro qualità e per il lavoro dell'allenatore. Dobbiamo rispettarli al massimo". Poi ha concluso: "Come arriviamo alla sfida? Sono tranquillo, nel senso che la squadra si presenta molto bene questo tipo di partite. Non avremo problemi di atteggiamento o di impegno. Quando c’è in palio un titolo, questa squadra mantiene focus e concentrazione molto alti. Abbiamo gestito bene questo periodo. Abbiamo avuto una settimana di relax e abbiamo colto l'occasione per riposare, tornare bene e motivati".