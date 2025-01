Salas arrestato per calcioscommesse, ma non è Marcelo: cos'è successo

Scoppia un caso in Liga: si tratta di Kike Salas, difensore del Siviglia, arrestato con l'accusa di aver favorito scommesse piazzate da amici e familiari. A ricostruire la vicenda è 'AS', citando 'El Confidencial'. Il provvedimento è stato emesso per il reato di frode da parte del tribunale di Moron de la Frontera e nell'indagine dovrebbero essere coinvolti anche altri due uomini, che sarebbero uomini fidati di membri delle giovanili del Nervion. Il calciatore è stato poi ascoltato dal magistrato e solo in seguito è stato rilasciato dalle forze dell'ordine. Ma cosa ha portato a tutto questo?