Simeone: “Favori al Real da 100 anni”. Ancelotti replica: “Qualche spina”

La risposta di Ancelotti

"Cosa ne penso delle parole di Simeone? Credo che queste siano cose che si dicono per il pubblico. Penso che tutto il mondo del calcio sia consapevole di cosa abbia rappresentato il Real Madrid nei 125 anni di storia. Immagino che ci siano spine che fanno male..." - ha detto Ancelotti, rispondendo alle dure accuse del tecnico rivale, in lotta con i Blancos per la vittoria della Liga. Poi l'allenatore si è concentrato sul prossimo match contro il Las Palmas: "È una partita come un'altra, dobbiamo lottare tenendo conto che dobbiamo vincere per lottare per il campionato. Inizia la seconda tappa della stagione e siamo vicini alla prima posizione. È il momento di conquistare punti". Nonostante il gran gol in Coppa del Re non dovrebbe partire Endrick dal primo minuto: "L'idea è giocare con Brahim, Mbappé e Rodrygo". Sul rientrante Alaba dopo l'infortunio al legamento crociato: "Gli manca ritmo, ma il suo ginocchio risponde molto bene. Sarà presente nella lista e potrebbe giocare alcuni minuti. Non sarà titolare, ma è molto vicino ad unirsi alla squadra". E sui fischi del Bernabeu...