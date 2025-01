L'Atletico di Simeone ko, il Barcellona frena: occasione Real Madrid!

GETAFE (Spagna) - Il sabato della 20ª della Liga vede il Barcellona pareggiare amaramente 1-1 sul campo del Getafe in una giornata dove i catalani avevano l'occasione di recuperare punti per la lotta al titolo. La squadra di Flick passa subito in vantaggio dopo neanche 10 minuti con Kounde ma prima dell'intervallo i padroni di casa ristabiliscono la parità con Arambarri bravo a correggere in tap-in dopo la conclusione di Gomez respinta da Pena. Gli Azulones difendono il pari fino alla fine conquistando un prezioso punto nella lotta salvezza mentre gli azulgrana, terzi, salgono a 39 punti a-5 dall'Atletico primo e -4 dal Real.