Mbappé trascina il Real, poker al Las Palmas: Ancelotti a +2 sull'Atletico

MADRID (Spagna) - Nonostante il vantaggio ospite firmato da Fabio Silva dopo una manciata di secondi, il Real Madrid di Carlo Ancelotti travolge il Las Palmas con un netto 4-1 e balza in testa alla classifica di Liga con 46 punti conquistati in 20 partite, a +2 sull'Atletico Madrid di Simeone secondo, sconfitto ieri dal Leganes, e +7 sul Barcellona di Flick, frenato sull'1-1 dal Getafe, e sull'Athletic Bilbao. A prendersi la scena all'Estadio Santiago Bernabeu è Kylian Mbappé, autore di una doppietta , al 18' su calcio di rigore e al 36'. Le reti dell'ex Milan Brahim Diaz al 33' e di Rodrygo al 57' (il Var nega la tripletta all'ex Psg al 43' e le cinquine di Bellingham al 74' e Valverde all'86') rendono più ampio il divario contro una formazione rimasta in inferiorità numerica dal 64' per il rosso diretto mostrato a Benito Ramirez .

L'Athletic Bilbao sbanca Vigo

Seconda vittoria consecutiva, entrambe in trasferta, per l'Athletic Bilbao terzo in classifica in coabitazione con il Barcellona. La formazione basca, infatti, dopo il successo in casa dell'Osasuna, si impone a Vigo contro il Celta grazie ai gol dell'ex Torino Alex Berenguer al 62' e Dani Vivian al 71'. Per i padroni di casa accorcia Hugo Alvarez al minuto 74.

