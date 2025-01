"Ancelotti ha deciso: lascia il Real Madrid, ecco il successore"

MADRID (Spagna) - Che il Real Madrid sarebbe stata la sua ultima panchina, Carlo Ancelotti non ha mai negato di averlo detto. Il mancato approdo alla direzione tecnica della nazionale brasiliana ha ulteriormente confermato questa tesi per il tecnico emiliano, il più titolato della leggendaria storia dei Blancos. Ora però, all'orizzonte, sembra presentarsi quello scenario che in molti dubitavano potesse arrivare a stretto giro con le due parti che sembrano destinate a dirsi addio al termine di questa stagione. L'andamento non esaltante di questo fine 2024, con qualche fischio di troppo del Bernabeu a rincarare la dose dopo il tracollo di inizio anno in Arabia nella finale di Supercoppa contro i rivali del Barcellona, hanno segnato definitivamente il cammino tra le Merengues e l'allenatore italiano.