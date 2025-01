Mbappé show e Ancelotti va in fuga. Altra frenata per Simeone

VALLADOLID (Spagna) - L' Atletico Madrid frena ancora ed il Real di Carlo Ancelotti ne approfitta per provare a scappare. Il sabato della 21ª giornata de LaLiga vive sulle due squadre di Madrid con i Colchoneros che steccano ancora, dopo il KO a Leganes la squadra di Simeone non va oltre l' 1-1 casalingo contro il Villarreal (5°) anzi, il gol di Lino al 58' evita la sconfitta dopo che gli ospiti si erano portati in vantaggio al 29' su rigore trasformato da Moreno .

Tris Mbappé: fuga Real Madrid!

La squadra di Ancelotti non si fa pregare e vince 3-0 al José Zorrilla di Valladolid con l'asse Bellingham-Mbappè a far da padrone: triangolo perfetto dal limite dell'area con assist del britannico per la rete del francese al 30'. La serata dell'ex Psg non si ferma perché cambia l'assit-man (Rodrygo) ma non il finalizzatore del raddoppio al 57' con cilieagina sulla torta il rigore del tris al 91'. Quarto successo consecutivo dei Blancos che si portano a +4 (49 a 45) sui cugini con il Barcellona (39 punti) in campo domenica contro il Valencia.

Bene il Betis, frena il Siviglia

Nelle altre partite della giornata n gol di Bakambu al minuto 96 regala al Real Betis il successo per 1-0 sul campo del Maiorca in una vittoria che rilancia le ambizioni della formazione allenata da Pellegrini che era reduce da due ko di fila. Ad agevolare gli ospiti anche il rosso per i padroni di casa di Mascarell al 73'. Il Siviglia invece pareggia 1-1 in casa contro l'Espanyol. Sono gli ospiti a portarsi in vantaggio al 15' con l'ex Verona, Roma e Sassuolo, Marash Kumbulla. Al 61' il pareggio dei padroni di casa con Bade.