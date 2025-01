Barcellona supersonico: sette gol al Valencia! Pari Athletic Bilbao con il Leganes

Il Barcellona stende il Valencia e vince, fra le mura amiche, per 7-1. All'Estadio Olimpico di Montjuic, gli azulgrana hanno dominato il match fin dalle prime battute, andando in vantaggio al 3' con la rete di De Jong. A ruota, sempre nel primo tempo, i gol di Torres e Raphinha e la doppietta di Fermin Lopez. Nella ripresa il "punto della bandiera" degli ospiti, firmato da Hugo Duro, seguito da altre due marcature dei catalani (gol di Lewandowski e autorete di Tarrega).Mercoledì sera andrà in scena Barcellona-Atalanta , ultima gara della fase a gironi della Champions League. Termina a reti inviolate la sfida Athletic Bilbao - Leganes : all'Estadio San Mames, prevale quindi la paura di perdere.

Vincono Rayo Vallecano e Getafe

Importante successo interno del Rayo Vallecano, che ha battuto per 2-1 il Girona: al Campo de Futbol de Vallecas, è successo tutto nella ripresa. Prima gli ospiti hanno sbloccato il risultato col gol di Gil. A ruota il Rayo Vallecano ha sovvertito tutto con la doppietta decisiva di Nteka. Successo pesasnte, in chiave salvezza, per il Getafe, che ha vinto per 3-0 sul campo della Real Sociedad. Alla Reale Arena di San Sebastian, succede tutto nel secondo tempo con la doppietta dell'ex Roma Carles Perez e il gol di Uche.