Al Barcellona basta Lewandowski: Alaves ko e Real a -4

Il Barcellona supera l'Alaves e centra il 2º successo consecutivo in Liga dopo il 7-1 sul Valencia. Al Lluis Companys, gli uomini di Flick si impongono con finale di 1-0 firmato Lewandowski (61'). Un risultato valido per la 22ª giornata di campionato e che consente ai blaugrana di salire a quota 45 punti alle spalle dell'Atletico Madrid, distante 3 lunghezze e reduce dalla vittoria sul Maiorca. Si riduce inoltre il distacco con il Real Madrid, uscito inaspettatamente sconfitto dalla sfida esterna contro l'Espanyol (1-0) e rimasto fermo con 49 punti. Il prossimo impegno stagionale, Yamal e compagni ritroveranno il Valencia nei quarti di finale di Coppa del Re: gara in programma il 6 febbraio.