Prima Alvarez, poi Mbappé: pari nel derby di Madrid tra Real e Atletico

MADRID (Spagna) - Il sabato della 23ª giornata de LaLiga vive nella capitale con il derby al vertice tra Real ed Atletico in scena al Santiago Bernabeu finito 1-1 con i Blancos che mantengono la testa della classifica sempre a +1 (50 a 49) sulla squadra di Simeone , il tutto con il Barcellona che potrebbe salire a 48 punti in caso di successo a Siviglia domenica.

Al 33' la partita si accede con il calcio di rigore assegnato ai Colchoneros per intervento falloso di Tchouameni in area su Lino, il Var conferma, sul dischetto si presenta Julian Alvarez che batte Cortois per l'1-0. I Blancos tornano in campo con più aggressività e al 49' Mbappè pareggia i conti correggendo in tap-in di potenza il tiro respinto di Bellingham. Britannico che al 51' colpisce anche la traversa di testa. L'intero secondo tempo è un assedio dei Merengues ma gli ospiti resistono

Celta, vittoria in rimonta! bene Athletic e Villarreal

Nelle altre tre partite del sabato, successo in rimonta per 3-2 del Celta Vigo in casa contro il Betis: ospiti avanti di due reti nel primo tempo con i guizzi dell'ex Manchester United Antony e di Llorente, poi nella ripresa l'incredibile ribaltone dei padroni di casa con i gol di Beltran, Rodriguez e Swedberg, quest'ultimo arrivato al minuto 87. Il Villarreal passa sul campo del Las Palmas per 2-1: Di Baena e Perez i gol decisivi, tardiva la reazione dei padroni di casa che accorciano nel finale di gara con Fuste.

Infine vittoria netta per 3-0 per Althletic Bilbao che supera il Girona e consolida il suo quarto posto in classifica. A decidere la sfida la tripletta di Sancet (uno su rigore). Con questa vittoria la formazione di Valverde si porta a quota 44 punti, mentre il Girona resta fermo a 31.