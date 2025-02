Barcellona, poker al Siviglia: Real a -2, Atletico a -1. Fermin Lopez, gol e rosso!

Vittoria in trasferta per il Barcellona, che supera il Siviglia nell'incontro valido per la 23ª giornata di campionato. Gli uomini di Flick si impongono con il finale di 4-1 firmato Lewandowski (7'), Fermin Lopez (46', poi espulso con rosso diretto per l'intervento su Sow), Raphina (55') e Garcia (88'), centrando inoltre il 3º successo consecutivo dopo quelli contro Valencia e Alaves: a segno per i padroni di casa, Vargas (8'). I blaugrana accorciano dunque su Real Madrid e Atletico Madrid, che nel derby di sabato 8 hanno raccolto 1 punto a testa. La classifica riporta infatti 48 punti con un distacco di una lunghezza dai Colchoneros e 2 dai Blancos. Il calendario di Yamal e compagni ha ora in programma la gara interna con il Rayo Vallecano e a seguire il derby con l'Espanyon valido per la semifinale di Coppa Catalogna: gare in programma rispettivamente il 17 e 19 febbraio. La formazione di Garcia Pimienta interrompe invece la striscia di imbattibilità dopo 4 giornate, rimanendo ferma a quota 28 punti che valgono il 13º posto, con un vantaggio di sole 6 lunghezze sul terzultimo posto.