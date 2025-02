Ancelotti sbotta: "Vinicius out dal Real per l'Arabia? Sono stufo"

Carlo Ancelotti dice di non essere preoccupato che Vinícius Júnior possa essere attirato dalle sirene saudite: "Sono stufo del tema ma non sono preoccupato. Posso solo commentare quello che vedo, un giocatore felice e che ha voglia di fare la storia in questo club". Sull'attaccante del Real Madrid hanno puntato i riflettori club dell'Arabia Saudita . I media sportivi spagnoli hanno ipotizzato la possibilità di un trasferimento a peso d'oro per il 24enne nazionale brasiliano con l'Al-Hilal, che potrebbe essere alla ricerca di un grande nome in vista della Coppa del Mondo per club a giugno dopo la partenza di Neymar , disposta a mettere sul piatto un'offerta monstre: un miliardo di euro spalmato su cinque anni di contratto.

Ancelotti e il futuro in Arabia

"E' un tema di cui si parla all'esterno, nemmeno lui ne parla. Pensa a fare le cose per bene come a Manchester, lo vedo molto motivato: col City aveva molta pressione addosso e ha fatto la differenza", ha aggiunto Ancelotti prima della sfida contro di Liga contro l'Osasuna. Vinícius non ha parlato direttamente di un trasferimento in Arabia Saudita. Il suo attuale accordo con il Madrid dura fino a giugno 2027 e ha recentemente dichiarato di essere in trattative con il Madrid per un rinnovo. "Se Dio vuole, allora saremo in grado di concludere i nostri colloqui nei prossimi giorni e potrò restare qui ancora più a lungo", ha detto il giocatore dopo aver aiutato il Madrid a vincere 3-2 sul Manchester City nei playoff della Champions League. Mentre sul proprio futuro il tecnico di Reggiolo non esclude un'esperienza in Medio Oriente una volta chiuso il capitolo Real: "Se andrei in Arabia? E perché no. La questione, come ho detto altre volte, è se avrò ancora voglia di allenare o meno dopo il Real".