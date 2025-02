Budimir risponde a Mbappé: solo un pari per il Real Madrid contro l'Osasuna

Il Real Madrid non va oltre l'1-1 in casa dell'Osasuna, nell'anticipo della 24/a giornata della Liga. Blancos i vantaggio al 15' con Mbappé, ma al 39' viene espulso Bellingham per condotta antisportiva. Nella ripresa ne approfitta l'Osasuna che trova il pari su rigore al 58' con Budimir, vecchia conoscenza del calcio italiano. In classifica, il Real sale a quota 51 punti due in più dell'Atletico Madrid che ha l'occasione del sorpasso con il Celta Vigo.