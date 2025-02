Liga pazzesca, il Barcellona aggancia il Real e supera l'Atletico!

Sorpasso riuscito. Il Barcellona non sbaglia e si aggiudica la sfida interna con il Rayo Vallecano valida per il posticipo della 24ª giornata di Liga, scavalcando Atletico e Real Madrid e accomodandosi in vetta alla classifica: a segno Lewandowski (28', rig.). Al pareggio delle formazioni di Simeone e Ancelotti rispettivamente con Osasuna e Celta Vigo, già preceduti dall'1-1 nel derby, gli uomini di Flick rispondono con il 4º successo consecutivo in campionato, conquistato al termine di una sfida combattuta che ha visto gli ospiti lottare per il pareggio fino al triplice fischio. I blaugrana raggiungono dunque i Blancos a quota 51 punti, vantando però una migliore differenza reti che vale il comando della classifica. A una lunghezza di distanza invece i Colchoneros. Si interrompe la striscia di imbattibilità dei madrileni di Pérez, il cui ultimo ko risaliva all'1 dicembre. La classifica resta così ferma con 35 punti che valgono il 6º posto davanti al Maiorca distante 1 punto.