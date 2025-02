Barcellona imbattibile con Szczesny. L'ex Juve: "Può essere un anno speciale"

Nell'ultima giornata di Liga, il Barcellona ha approfittato del doppio pareggio di Real e Atletico Madrid per portarsi in vetta alla classifica grazie alla vittoria per 1-0 nel posticipo contro il Rayo Vallecano . Una partita che ha visto protagonista Wojciech Szczesny , ormai sempre più padrone della porta balugrana dopo un periodo iniziale trascorso alle spalle di Iñaki Peña. Il successo ottenuto ha infatti confermato un incredibile dato sull'ex portiere della Juventus .

Barcellona invincibile con Szczesny: il dato

Nelle dieci partite giocate da titolare da Wojciech Szczesny con la maglia del Barcellona tra Liga, Champions League, Coppa del Re e Supercoppa spagnola, i blaugrana hanno ottenuto ben nove vittorie ed un solo pareggio. Inoltre il polacco è riuscito a tenere la porta inviolata per cinque occasioni, subendo nove gol complessivi. Un rendimento che ha convinto Hansi Flick a promuoverlo a titolare a discapito di Iñaki Peña, che era stato inizialmente preferito per sostituire l'infortunato Marc-André ter Stegen.

Barcellona, Szczesny: "Quest'anno può essere speciale"

Intervistato dai canali ufficiali del Barcellona nel post partita, Szczesny si è espresso così sul momento e gli obiettivi del club blaugrana: "Era una partita con molta pressione perché sapevamo dell'opportunità di andare in vetta alla classifica. Per questo penso che non abbiamo offerto la nostra miglior prestazione della stagione, portare a casa i tre punti è stato un sollievo. Non prendere gol è importante, è la seconda volta che succede nelle ultime settimane. Fa crescere la consapevolezza nella squadra di poter portare a casa il risultato anche con un solo gol. Obiettivi? Ora non possiamo guardare troppo alla classifica, avevamo nove punti di vantaggio e ce li siamo fatti recuperare tutti. Forse ci eravamo rilassati per il troppo entusiasmo, ma le cose possono cambiare molto rapidamente nel calcio. Dobbiamo continuare a fare il massimo anche nelle prossime partite per portare a casa più trofei possibili. Abbiamo l'opportunià di fare qualcosa di molto speciale quest'anno se rimarremo concentrati".