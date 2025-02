LAS PALMAS (Spagna) - Sabato della 25ª giornata de La Liga con il Barcellona che sigla il 4° successo consecutivo battendo a domicilio il Las Palmas per 2-0 rispondendo all' Atletico Madrid . Gli azulgrana strappano i 3 punti grazie alla rete di Dani Olmo al 62' su assist di Yamal , il raddoppio arriva al 95' con la firma di Torres . Vittoria che riporta la squadra di Flick al 1° posto in attesa del Real Madrid . Catalani infatti primi per una notte (54 punti) a +1 sui Colchoneros e +3 sui Blancos impegnati domenica contro il Girona. Nel pomeriggio l' Atletico Madrid aveva vinto a Valencia 3-0 con doppietta di Alvarez e il gol di Correa .

Successi di misura per Villarreal e Espanyol

Vittoria di misura per 1-0 del Villarreal sul campo del Rayo Vallecano: decisivo un gol di Perez al minuto 66, con i padroni di casa che erano in inferiorità numerica dal 42' per un rosso a De Frutos. Successo tirato per 1-0 anche per l'Espanyol sul campo dell'Alaves con gol partita realizzato da Calero all'86'.