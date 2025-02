"Non era fallo": Yamal, piede insanguinato e polemica dopo Las Palmas

LAS PALMAS (Spagna) - Yacine Lamal è stato decisivo nel sudato successo per 2-0 del Barcellona sul campo del Las Palmas che ha riportato i catalani momentaneamente in testa alla classifica. Il fuoriclasse spagnolo ha infatti servito al connazionale Dani Olmo l'assist per la rete dell'1-0 in un match sofferto e anche molto fisico come testimoniato dallo stesso Yamal sui social a fine partita. Infatti il giocatore del Barça ha subito diversi falli di cui uno molto doloroso al piede sinistro al 59' quando Essugo e Álex Muñoz lo hanno steso brutalmente senza il direttore di gara fischiasse fallo, il tutto con il 17enne dolorante a terra. Yamal ha pubblicato nelle storie Instagram le martoriate condizioni del suo piede insanguinato con la frase "non è fallo" seguita da due emoticon che ridono e un'altra che esprime incredulità.