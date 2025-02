Modric-Vinicius, Real di nuovo in vetta. Bilbao pronto alla Roma: 7-1!

Con un gol per tempo, il Real Madrid si riprende la vetta della Liga in compagnia del Barcellona a quota 54 punti. La squadra di Ancelotti liquida al Bernabeu il Girona col punteggio di 2-0: apre le marcature Luka Modric al 41° minuto, chiude i giochi nella ripresa il solito Vinicius Jr al minuto 83 su assist di Mbappé. Niente da fare per il Girona che in classifica resta ancorato al 12esimo posto a quota 31 punti.