L'ex Real sgambetta Ancelotti, l'Ateltico batte il Bilbao e sale in vetta  

Il Real Madrid subisce un duro colpo nella difesa del titolo di campioni della Liga a causa di una inattesa sconfitta per 2-1 contro il Real Betis. E' l'ex Isco a segnare il rigore vincente contro i suoi ex compagni di squadra che ora hanno gli stessi punti del Barcellona. I catalani, però, hanno una gara in meno: devono ancora giocare con la Real Sociedad. Al Real non è bastato il gol di Brahim Diaz: i padroni di casa hanno prima risposto con un colpo di testa di Johnny Cardoso e poi firmato il sorpasso con Isco che è tornato a giocare a dicembre dopo aver perso diversi mesi per un serio infortunio ad una gamba. Il regista di 32 anni ha detto che ha sempre "Madrid nel cuore": con il club madrileno ha vinto diversi trofei importanti prima della partenza nel 2022. Ma a fare festa a Madrid è l'Atletico che approfitta della sconfitta del Real e batte l'Athletic Bilbao, prossio avversario della Roma in Europa League, prendendosi la testa della classifica almeno per una notte. A decidere il match in favore della squadra di Simeone è una rete di Alvarez al 66'.