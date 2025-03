Barcellona, poker alla Real Sociedad e vetta in Liga: sorpasso su Real e Atletico

BARCELLONA (Spagna) - Il Barcellona si impone con un netto 4-0 contro la Real Sociedad, rimasta in inferiorità numerica dopo soli diciassette minuti di gioco per l'espulsione diretta inflitta a Elustondo, e resta in vetta alla classifica di Liga con 57 punti conquistati in 26 partite stagionali di campionato: il margine è di una lunghezza sull'Atletico Madrid di Simeone secondo e di tre sui rivali del Real di Ancelotti, terzi. Il match del Camp Nou è stato deciso dalle reti di Martin e Casado - al 25' e al 29', entrambe su assist di Dani Olmo - nel primo tempo, e da quelle di Araujo al 56' e Lewandowski al 60' nella ripresa.