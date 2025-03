Flick coccola super Szczesny: "È fantastico!". Per Wojciech niente turnover

"Voglio essere giudicato come portiere"

E dire che appena arrivato a Barcellona, Tek era stato “pizzicato” all'uscita dell'aeroporto con la sigaretta in mano. Apriti cielo. Come cantava il poeta, si sa che alla gente piace dare buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Szczesny, però, ha neutralizzato sul nascere le polemiche e non lo ha fatto, come avrebbe fatto un calciatore medio, annunciando che avrebbe smesso per senso di responsabilità verso la maglia o per qualche altra sciocchezza del genere. Il polacco ha chiesto a chi si riteneva infastidito dal suo comportamento, di voltarsi dall'altra parte: «È una cosa che non cambierò della mia vita personale. Non sono affari di nessuno se fumo. Non condiziona quello che faccio in campo e non fumo davanti ai bambini, quindi non sono una cattiva influenza per loro. A volte qualcuno scatta una foto da dietro gli alberi, ma è un problema suo non mio. Voglio essere giudicato come portiere».