Barcellona e Liga sotto shock: un morto, partita sospesa

BARCELLONA (Spagna) - Il Barcellona non scenderà in campo per la 27ª giornata del LaLiga, infatti la sfida contro l'Osasuna è stata rinviata per lutto in casa azulgrana. Un membro dello staff medico dei catalani ha perso la vita nel pomeriggio, lo stesso club ha comunicato ufficialmente che: "Il Barcelona è spiacente di annunciare la triste notizia della morte del medico della prima squadra, Carles Miñarro Garcia, questo pomeriggio. Per questo motivo, la partita tra FC Barcelona e CA Osasuna è stata rinviata a data da destinarsi. Il Consiglio di Amministrazione e tutto lo staff del FC Barcelona desiderano esprimere le proprie sincere condoglianze alla famiglia e agli amici del medico, accompagnandoli nel loro dolore in questo momento difficile".

Anche l'Osasuna si è unito al cordoglio: "Il Club Atlético Osasuna desidera esprimere le sue più sentite condoglianze alla famiglia del dottor Carles Miñarro Garcia e desidera inviare un caloroso abbraccio a tutto lo staff del FC Barcelona, ​​nonché a tutti i suoi tifosi, in questo momento difficile. Riposa in pace".