Mbappé-Vinicius, il Real aggancia il Barcellona. Colpo Getafe, Atletico ko

Dopo la sconfitta in casa del Betis Siviglia, il Real Madrid torna alla vittoria e lo fa in casa nel derby contro il Rayo Vallecano. Nel giro di quattro minuti Mbappé e Vinicius regalano il doppio vantaggio alla squadra di Ancelotti, Pedro Diaz accorcia le distanze per gli ospiti ma non basta. In classifica le Merengues tornano in vetta a fianco del Barcellona (gara rinviata contro l'Osasuna) a quota 57 punti; il Rayo Vallecano resta in settima posizione a quota 36.