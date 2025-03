Mbappé trascina il Real con una doppietta: Villarreal ko, +3 sul Barcellona

VILA-REAL (Spagna) - Il Real Madrid, trascinato dalla doppietta di Kylian Mbappé al 17' e al 23', rimedia allo svantaggio dopo soli 7' firmato Foyth e si impone 2-1 in rimonta sul campo del Villarreal. Grazie a questo successo gli uomini di Carlo Ancelotti, reduci dalla rocambolesca qualificazione ai quarti di finale di Champions League ai calci di rigore contro i 'cugini' dell'Atletico, si portano provvisoriamente da soli in testa alla classifica di Liga a quota 60 punti, tre in più del Barcellona che, però, ha due gare in meno (26 contro 28).