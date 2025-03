Lewandowski trascina il Barcellona: poker al Girona, il Real torna a -3

BARCELLONA (Spagna) - Grazie all'autogol di Krejci al 43', alla doppietta di Lewandowski al 61' e al 77' e alla rete di Torres all'86' il Barcellona si impone 4-1 contro il Girona, cui non basta il momentaneo pareggio di Danjuma al 53', e torna da solo in testa alla classifica di Liga con 66 punti raccolti in 29 partite stagionali. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che si era imposto ieri 3-2 in rimonta contro il Leganes, torna così a -3.