Valencia, Duro al Bernabeu piega il Real: non basta Vinicius come Ronaldo

Padroni di casa che dopo 10' hanno già l'occasione di sbloccare il risultato con un calcio di rigore assegnato dopo revisione Var per il fallo di Tarrega su Mbappé, sul dischetto si presenta Vinicius Jr che, come in Champions League contro l'Atletico, calcia malissimo (basso e centrale) con Mamardashvili che para in scivolata. Gol mancato e gol subito dal Real con l'incornata su calcio d'angolo di Diakhaby al 15'. Diakhaby che ha rischiato grosso realizzando un goffo autogol ma il Var lo ha graziato in quanto l'azione del Real era stata viziata da fuorigioco. Si rientra dagli spogliatoi e subito (50') il Real agguanta il pareggio con Vinicius che si fa perdonare il rigore sbagliato mettendo la gamba al momento e posto giusto sugli sviluppi di un calcio d'angolo per un gol storico per il brasiliano. Infatti l'attaccante ha raggiunto i 104 gol e ha eguagliato Ronaldo "Il Fenomeno" come il brasiliano con più gol nella storia del club. Assedio totale Real che però si schianta contro le grandi parate di Mamardashvili come quella pazzesca da distanza ravvicinata sul tap-in di Valverde al 70'. Gli ospiti non si risparmiano e al 96' piazzano la zampata che zittisce il Bernabeu: gol di Hugo Duro di testa su assist di Raf Mir che regala 3 punti cruciali per la salvezza offrendo al Barcellona la grande occasione di fuga.