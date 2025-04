Atletico all’ultimo respiro, Barrios tiene vivo il sogno Liga: -7 dal Barça

Successo in extremis per l'Atletico Madrid, che si aggiudica in rimonta la trasferta di Siviglia valida per la 30ª giornata di campionato. Al Sánchez Pizjuán, gli uomini di Simeone passano in svantaggio dopo il gol di Agoume al 7' minuto di gioco. Poi, il pareggio di Julian Alvarez dal dischetto al 25'. A decidere l'incontro è allora Barrios al 93', con un gol che consente ai Colchoneros di ridurre il ritardo dal Real Madrid, a sua volta uscito sconfitto dalla sfida interna contro il Valencia (2-1). La classifica riporta ora 60 punti contro i 63 dei Blancos e i 67 del Barcellona, anch'esso rallentato in casa nella corsa al titolo dal Betis Siviglia (1-1). La prossima giornata, gli uomini di Simeone ospiteranno il Valladolid nell'incontro in programma il 14 aprile. La formazione di Pimienta rimedia invece la terza sconfitta consecutiva, rimanendo così al 11º posto con 36 punti. La prossima c'è il Valencia al Mestalla.