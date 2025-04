Espulso in barella contro la Juve, ora il retroscena: "Ti stacco la testa!"

Nell'ultima giornata di Liga , ha fatto molto discutere il litigio in panchina tra Luis Perez e Latasa del Real Valladolid . Un episodio che non è passato inosservato e che ha portato alle scuse pubbliche dei due calciatori. Per commentare quanto successo è intervenuto anche Rafael Alkorta , ex calciatore di Athletic Bilbao e Real Madrid , che ha raccontato a Cadena SER un episodio molto simile accaduto proprio durante la sua avventura ai blancos.

Alkorta, il racconto shock sullo spogliatoio del Real Madrid

Rafael Alkorta ha svelato così un retroscena della sua avventura al Real Madrid, con una rissa avvenuta negli spogliatoi: "E' successo una volta nel tipico allenamento post-partita in cui i titolari escono prima... Quelli di noi che avevano giocato come titolari sono rientrati e io mi stavo radendo. Ad un certo punto ho visto allo specchio un compagno camminare con molta calma... Un minuto dopo ne è apparso un altro e, afferrato da due persone, ha urlato 'Ti ammazzo, ti stacco la testa!' In tutto questo io mi stavo facendo la barba, ero incredulo. Li guardavo allo specchio e dicevo: 'Non può essere così'. Per fortuna in due lo hanno fermato prima che succedesse qualcosa di grave".