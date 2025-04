Barcellona, un autogol per provare la fuga in vetta: Real Madrid a -7

LEGANES (Spagna) - Dopo il pareggio contro il Betis il Barcellona torna al successo in campionato espugnando per 1-0 l'Estadio Municipal de Butarque contro il Leganes . Decisivo l'autogol al 48' di Saez : cross tagliato dalla sinistra di Raphinha con il difensore in scivolata beffa il suo portiere per un gol che vale il momentaneo +7 degli azulgrana sul Real Madrid in campo domenica ad Alaves.

Le altre partite

Importante vittoria in chiave salvezza per il Las Palmas che si impone in rimonta per 3-1 sul campo del Getafe. A passare avanti con Alderete sono i madrileni che, poi, complice un rosso a Rico, subiscono la rimonta degli ospiti con le reti di Silva (doppietta) e McBurnie. Con questo successo il Las Palmas sale a 29 punti in classifica, mentre il Getafe resta fermo a quota 39.

Vittoria in trasferta per 2-0 per il Maiorca contro Real Sociedad, a decidere la sfida le reti di Larin e Darder. Con questo successo il Maiorca si porta a 43 punti in classifica scavalcando proprio la squadra di San Sebastian, che resta ferma a quota 41. Infine seconda vittoria consecutiva dell'Espanyol vincente 2-0 a casa del Celta Vigo grazie alla doppietta di Jaen Fernandez (28' e 63')