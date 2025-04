Follia Mbappé ma il Real si aggrappa a Camavinga: la Liga resta aperta

VITORIA-GASTEIZ (Spagna) - Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, chiamato all'impresa in Champions League dopo la batosta subita a Londra dall'Arsenal, continuano la lotta di nervi con il Barcellona al vertice della Liga: il successo di misura ottenuto in trasferta contro il Deportivo Alavés, infatti, vale un nuovo -4 dai blaugrana primi in classifica. All'Estadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz basta il gol di Camavinga al 38', un quarto d'ora dopo il vantaggio di Asensio annullato dal Var e 4' prima del rosso diretto rimediato da Mbappé per un'entrataccia a centrocampo. Parità numerica, poi, che verrà ristabilita al 70' per l'espulsione di Sanchez, con i padroni di casa - quart'ultimi con una lunghezza di margine sulla zona retrocessione - che al 76' perdono anche Abqar per infortunio.