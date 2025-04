Barcellona shock, Lewandowski salta l’Inter andata e ritorno!

BARCELLONA (Spagna) - Sabato Santo agrodolce per il Barcellona, che vince 4-3 in rimonta al Camp Nou con il Celta Vigo, ma quasi certamente dovrà fare a meno di Robert Lewandowski nei due appuntamenti validi per le semifinali di Champions League contro l'Inter. Ferran Torres porta avanti i padroni di casa al 12', salvati poi da Dani Olmo (64') e Raphinha (68' e 98' su rigore) dopo la tripletta di Iglesias al 15', con uno Szczesny rivedibile, al 52' e al 62'. Al 78', però, il bomber polacco si è accasciato a terra per un problema muscolare, sostituito da Gavi. Gli accertamenti in programma per domenica 20 accerteranno i tempi di recupero del giocatore. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, potrebbe trattarsi di uno stop di due o tre settimane. Qualora venisse confermato anche dopo gli esami l'infortunio di 21 giorni il bomber polacco non ci sarà per la doppia sfida contro la squadra di Inzaghi, potendo rientrare solamente per la sfida contro il Real Madrid dell'11 maggio. Gli uomini di Flick in ogni caso, grazie alla vittoria contro il Celta Vigo, restano al comando della Liga a quota 73 punti, 7 in più del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha tuttavia una gara in meno.