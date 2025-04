Lewandowski infortunato, Barcellona in ansia per l'Inter: cosa è successo

BARCELLONA (Spagna) - Sabato Santo agrodolce per il Barcellona, che vince 4-3 in rimonta al Camp Nou con il Celta Vigo, ma rischia di dover fare a meno di Robert Lewandowski in vista delle semifinali di Champions League contro l'Inter. Ferran Torres porta avanti i padroni di casa al 12', salvati poi da Dani Olmo (64') e Raphinha (68' e 98' su rigore) dopo la tripletta di Iglesias al 15', con uno Szczesny rivedibile , al 52' e al 62'. Al 78', però, il bomber polacco si è accasciato a terra per un problema muscolare, sostituito da Gavi. Gli uomini di Flick restano così al comando della Liga a quota 73 punti, 7 in più del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha tuttavia una gara in meno.

Flick: "Lewa? Dobbiamo aspettare"

L'allenatore degli azulgrana si è espresso così sulle condizioni sul capocannoniere de La Liga:"Dobbiamo aspettare, gli faremo una risonanza per vedere cosa ha". Sulla partita "Quando vinciamo, ci piacciono questo tipo di partite. I gol che abbiamo preso sono arrivati per gli errori che abbiamo fatto, gliela abbiamo resa facile, ma è stata importante la reazione della squadra, che non si arrende mai, ha una mentalità incredibile".

Pari tra Rayo e Valencia

Nel primo degli altri match di giornata il Rayo Vallecano pareggia 1-1 in casa con il Valencia di Enzo Barrenechea, sostituito nel finale per un problema fisico, e si porta provvisoriamente al nono posto della classifica di Liga: a spezzare l'equilibro è l'autogol di Tarrega in chiusura di primo tempo, mentre per gli ospiti va a segno Sadiq a un quarto d'ora dal triplice fischio finale.