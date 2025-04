Valverde salva il Real al 93': Bilbao ko, Ancelotti a -4 dal Barcellona

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid sfonda il muro eretto dall'Athletic Bilbao al Santiago Bernabeu soltanto a tempo scaduto, riscatta la soffertissima eliminazione nei quarti di Champions League per mano dell' Arsenal e risponde al Barcellona capolista della Liga , avanti di quattro lunghezze e che ieri si è imposto con un clamoroso 4-3 in extremis sul Celta Viga. Nel match di stasera disputato nella capitale spagnola, invece, il dominio Blancos si è concretizzato con la sassata dal limite di Valverde, al minuto 93 , imparabile per Unai Simon.

Gli altri match di giornata

La doppietta di Oyarzabal, al 19' su rigore e al 49', non basta alla Real Sociedad nona in classifica per fare il colpo grosso in casa del Villarreal quinto: vantaggio di Yeremy Pino al 7', il quale serve poi, all'ora esatta di gioco, ad Ayoze Perez il pallone del definitivo 2-2. L'Osasuna, trascinato da Budimir, vecchia conoscenza della Serie A, autore di due reti (9' e 60' dagli undici metri) inframmezzate da quella di Ruben Garcia al 34', aggancia il Rayo Vallecano al decimo posto grazie al 3-2 inflitto a domicilio al Valladolid. Chiude il quadro l'1-1 tra il Siviglia e il Deportivo Alaves, con gli andalusi che tengono la terz'ultima della classe a -6.