Vinicius compra squadre nel mondo e viola il codice etico della Fifa: chiesti due anni di squalifica

Una squalifica fino a due anni per Vinicius Jr. È questa la richiesta contenuta nell’esposto presentato dalla società Tiberis Holding do Brasil all’Investigatory Chamber del Comitato Etico della FIFA nei confronti della stella del Real Madrid e della nazionale brasiliana. Il motivo? Il suo coinvolgimento diretto - tramite la società ALL Agenciamento Esportivo, controllata dal padre di Vinicius e dal suo agente Thassilo Soares – nell’acquisizione di club calcistici professionistici. Un piano che, secondo quanto stabilito dal Codice Etico FIFA, potrebbe rappresentare un chiaro conflitto di interessi trattandosi di un calciatore ancora in attività. La Tiberis, società controllata dall’imprenditore italiano Willy Francese, aveva acquisito nel 2023 una quota del 16,5% dell’Athletic Club di São João del Rei, formazione rivelazione del calcio brasiliano che nel corso degli ultimi anni ha ottenuto una serie di promozioni fino a raggiungere la Serie B. Quando la Tiberis ha tentato di esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto del pacchetto di maggioranza dell’Athletic, ha scoperto che le quote erano già state cedute alla ALL Agenciamento Esportivo, aggirando proprio quel diritto. Il tribunale per le controversie commerciali e arbitrali del distretto di San Paolo ha sospeso cautelativamente l’operazione e in seguito ha avviato un arbitrato, ma nel frattempo la società riconducibile a Vinicius Jr. ha assunto il controllo operativo del club.