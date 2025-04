Il Real torna a -4 dal Barcellona, l'Arsenal rimanda la festa Liverpool

MADRID - Il Madrid di Ancelotti si impone per 1-0 in casa del Getafe grazie ad un gol di Guler al 21'. Real che torna così a -4 in classifica dalla capolista Barcellona. Nell'altra gara serale, successo dell'Alaves per 1-0 sulla Real Sociedad.Vittoria di misura dell'Athletic Bilbao, che piega per 1-0 il Las Palmas nel 33° turno di Liga. Decisiva la rete di Inaki Williams dopo 5' di partita. Tutto più semplice per il Celta Vigo, che travolge per 3-0 il Villarreal con i gol siglati da Lopez (45'), Iglesias (53') e Aspas (87') su rigore.